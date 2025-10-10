Les coulisses du Bâtiment – Venez visiter un Bâtiment en construction Agence CAEN BEAULIEU Caen

Les coulisses du Bâtiment – Venez visiter un Bâtiment en construction Agence CAEN BEAULIEU Caen vendredi 10 octobre 2025.

Les coulisses du Bâtiment – Venez visiter un Bâtiment en construction Vendredi 10 octobre, 08h15 Agence CAEN BEAULIEU Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-10T08:15 – 2025-10-10T10:00

Fin : 2025-10-10T08:15 – 2025-10-10T10:00

Chaque année, la FFB organise Les Coulisses du Bâtiment, c’est une occasion unique de : – Découvrir le secteur du bâtiment de façon concrète, en visitant un chantier. – Rencontrer des hommes et femmes bâtisseurs et fiers de l’être ; – S’informer sur des métiers porteurs, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L’ambition des Coulisses du bâtiment est de faire découvrir ce qui se cache derrière les palissades de chantier, de révéler les techniques de construction à travers les métiers du secteur, et de susciter des vocations. Le chantier qui ouvre ses portes est situé au coeur d’un quartier en pleine reconversion urbaine, Caen Presqu’île, le projet développé est un bâtiment bioclimatique et évolutif, en dialogue avec le patrimoine local. Les corps de métiers représentés sont : Maçonnerie/Béton armé Charpente bois, Métallerie Isolation extérieure Étanchéité Joints et façades Plomberie/Installation sanitaire

Arrivée à 8h15 pour l’accueil et l’équipement – durée de visite d’environ 1h

Agence CAEN BEAULIEU 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/491690 »}]

Chaque année, la FFB organise Les Coulisses du Bâtiment, c’est une occasion unique de : – Découvrir le secteur du bâtiment de façon concrète, en visitant un chantier. – Rencontrer des hommes et fe… Visites d’entreprise 1 jeune 1 solution