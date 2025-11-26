Les Coulisses du Caféier Cholet
Les Coulisses du Caféier Cholet mardi 14 avril 2026.
Les Coulisses du Caféier
Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 11:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Plongez dans l’univers envoûtant du café fraîchement torréfié !
Jean-Michel, notre barista passionné, vous ouvre les portes de cette brûlerie historique créée en 1964 et vous dévoile les secrets d’un café parfaitement préparé.
À travers ses conseils et son savoir-faire, découvrez comment sublimer votre boisson préférée.
Chaque tasse est une invitation au voyage…avec dégustation à la clé !
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Coulisses du Caféier Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais