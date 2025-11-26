Les Coulisses du Caféier

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 11:00:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Plongez dans l’univers envoûtant du café fraîchement torréfié !

Jean-Michel, notre barista passionné, vous ouvre les portes de cette brûlerie historique créée en 1964 et vous dévoile les secrets d’un café parfaitement préparé.

À travers ses conseils et son savoir-faire, découvrez comment sublimer votre boisson préférée.

Chaque tasse est une invitation au voyage…avec dégustation à la clé !

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Les Coulisses du Caféier Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais