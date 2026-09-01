Les coulisses du carillon – Journées européennes du patrimoine Douai
samedi 19 septembre 2026 · Douai
Informations pratiques
Douai
Les coulisses du carillon – Journées européennes du patrimoine
1 Place d’Armes Douai Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Il sonne chaque quart d’heure, le samedi matin ou à d’autres occasions. Sa voix est connue à Douai, en France mais aussi dans le monde entier. Savez-vous qui lui permet d’être si bavard ? Rencontre et échanges avec la maître-carriloneuse de la ville de Douai.
Il sonne chaque quart d’heure, le samedi matin ou à d’autres occasions. Sa voix est connue à Douai, en France mais aussi dans le monde entier. Savez-vous qui lui permet d’être si bavard ? Rencontre et échanges avec la maître-carriloneuse de la ville de Douai. .
1 Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79
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English :
It chimes every quarter hour on Saturday mornings or on other occasions. Its voice is known not only in Douai, France, but also around the world. Do you know who makes it so talkative? Meet and chat with the master carillonneur of the city of Douai.
L’événement Les coulisses du carillon – Journées européennes du patrimoine Douai a été mis à jour le 2026-09-03 par Douaisis Agglo Tourisme
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