Les coulisses du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T11:15:00+01:00 – 2026-02-28T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-13T12:15:00+01:00 – 2026-03-13T13:00:00+01:00
De la projection du scénario de visite à la conception des dispositifs de médiation, en passant par la fabrication du mobilier : comment créer une exposition dans un musée aujourd’hui ? Accessibilité, éco-responsabilité, métiers impliqués et discours actualisé sur nos héritages historiques…
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite commentée proposée à l’occasion de l’ouverture récente de l’exposition Bordeaux Patrimoine Mondial Bordeaux Patrimoine
Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux