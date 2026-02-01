Les coulisses du cinéma en famille au Saint-André des Arts Cinéma Saint-André des Arts Paris
Projectionnistes, salles obscures, acteurs en couleur et en noir et blanc seront mis à l’honneur dans une programmation consacrée à l’amour du septième art.
Vous souhaitez plonger un peu plus loin dans l’envers du décor ? Le Saint-André des Arts propose une exploration ludique de ses coulisses aux plus aventureux des petits et grands cinéphiles : au gré d’un jeu de piste, venez percer les secrets de notre cinéma !
Séances à venir, précédées d’un jeu de piste :
– SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton : Samedi 28 février
– MAYA, DONNE MOI UN TITRE de Michel Gondry : Dimanche 15 mars
– PRINCES ET PRINCESSES de Michel Ocelot : Dimanche 12 avril
Nous vous attendons à 11H00 pour le jeu de piste. La séance débutera à 11H30 !
Âge conseillé : dès 7 ans
Le Saint-André des Arts vous invite à partager la magie du cinéma en famille, certains samedis et dimanches, à partir du mois de février !
Du samedi 28 février 2026 au dimanche 12 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 13h00
payant
Tarifs séances :
Plein : 10,50 €
Réduit : 8,50 €
Moins de 15 ans : 6,50 €
Jeu de piste : gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Cinéma Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des Arts 75006 Paris
https://parisstandredesarts.cine.boutique/?tab=media +33143264818 https://www.facebook.com/events/1405021884333996/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1405021884333996/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
