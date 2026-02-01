Les coulisses du cinéma en famille au Saint-André des Arts Cinéma Saint-André des Arts Paris

Projectionnistes, salles obscures, acteurs en couleur et en noir et blanc seront mis à l’honneur dans une programmation consacrée à l’amour du septième art.

Vous souhaitez plonger un peu plus loin dans l’envers du décor ? Le Saint-André des Arts propose une exploration ludique de ses coulisses aux plus aventureux des petits et grands cinéphiles : au gré d’un jeu de piste, venez percer les secrets de notre cinéma !

Séances à venir, précédées d’un jeu de piste :

– SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton : Samedi 28 février

– MAYA, DONNE MOI UN TITRE de Michel Gondry : Dimanche 15 mars

– PRINCES ET PRINCESSES de Michel Ocelot : Dimanche 12 avril

Nous vous attendons à 11H00 pour le jeu de piste. La séance débutera à 11H30 !

Âge conseillé : dès 7 ans

Le Saint-André des Arts vous invite à partager la magie du cinéma en famille, certains samedis et dimanches, à partir du mois de février !

Du samedi 28 février 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 13h00

payant

Tarifs séances :

Plein : 10,50 €

Réduit : 8,50 €

Moins de 15 ans : 6,50 €

Jeu de piste : gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Cinéma Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des Arts 75006 Paris

