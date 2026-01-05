Les coulisses du cinéma Pathé Rives de l’Orne | RDV Découverte Quai Amiral Hamelin Caen

Les coulisses du cinéma Pathé Rives de l’Orne | RDV Découverte

Quai Amiral Hamelin Cinéma Pathé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 10:00:00

fin : 2026-03-24 11:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Le cinéma Pathé situé dans le centre commercial des Rives de l’Orne vous ouvre ses portes afin de découvrir ses coulisses et ses équipements innovants à la pointe de la technologie.

Le cinéma Pathé situé dans le centre commercial des Rives de l’Orne vous ouvre ses portes afin de découvrir ses coulisses et ses équipements innovants à la pointe de la technologie.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Quai Amiral Hamelin Cinéma Pathé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les coulisses du cinéma Pathé Rives de l’Orne | RDV Découverte

The Pathé cinema, located in the Rives de l’Orne shopping center, opens its doors to you for a behind-the-scenes look at its innovative, state-of-the-art equipment.

L’événement Les coulisses du cinéma Pathé Rives de l’Orne | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Caen la Mer