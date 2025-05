Les coulisses du livre #3 spécial Art déco – Saint-Quentin, 17 mai 2025 07:00, Saint-Quentin.

Venez faire des rencontres et découvrir les métiers et les procédés de la création du livre le samedi 17 mai à la Médiathèque Guy de Maupassant (9, rue des Canonniers) à Saint-Quentin.

Gratuit, entrée libre ou sur réservation au 03.23.64.61.50 .

Au programme

– Rencontre avec Mélanie Bantignies, séance de dédicace pour Enquête et Charleston à 11h et jeu de piste en famille de 14h à 17h

– 3 ateliers

10h à 12h Mon marque page, utiliser les motifs de l’Art déco pour créer votre marque-page. (à partir de 4 ans)

14h à 18h Leporello Art déco, participez à la création d’un livre accordéon géant ! ( à partir de 6 ans)

14h30 Ma bibli 1920, venez faire un saut dans le temps et dessiner une version Art déco de la Médiathèque sous forme de carte postale. (atelier pour adulte, sur réservation au 03 23 64 61 50)

