Les coulisses du musée !, Pontarlier

Les coulisses du musée !

Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 15:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Au programme une visite pour découvrir la conservation et la valorisation des collections, suivie d’un jeu de devinettes autour d’objets exceptionnellement sortis des réserves.

Gratuit, réservation conseillée. Pour tous. .

Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

