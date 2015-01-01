Les coulisses du parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Les coulisses du parc Samedi 6 juin, 10h30, 15h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Rendez-vous aux jardins au domaine de Champs-sur-Marne

Samedi 6 juin 2026

Visite « Coulisses du parc «

Suivez une visite exceptionnelle pour tout savoir sur l’envers du décor du parc de 85 hectares !

Notre cheffe-jardinier et notre chargée des publics vous présenteront les aspects techniques et historiques de ce grand jardin de 85 hectares.

Découvrez des lieux exceptionnellement ouverts pour l’occasion !

Posez toutes vos questions sur les fleurissements, la pyrale du buis, l’alimentation des bassins…

Bref, tout ce qui interroge mais fait pourtant vivre ce fabuleux jardin.

A 10h30 et à 15h.

Inscription obligatoire sur la e-billetterie du château https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Places limitées. 1h30 de visite et de marche dans le parc, prévoir vêtements adaptés à la météo.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]

Suivez une visite exceptionnelle pour tout savoir sur l’envers du décor du parc de 85 hectares !

© Isabelle Bertrand / Centre des monuments nationaux