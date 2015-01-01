Les coulisses du parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
Les coulisses du parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne samedi 6 juin 2026.
Les coulisses du parc Samedi 6 juin, 10h30, 15h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Rendez-vous aux jardins au domaine de Champs-sur-Marne
Samedi 6 juin 2026
Visite « Coulisses du parc «
Suivez une visite exceptionnelle pour tout savoir sur l’envers du décor du parc de 85 hectares !
Notre cheffe-jardinier et notre chargée des publics vous présenteront les aspects techniques et historiques de ce grand jardin de 85 hectares.
Découvrez des lieux exceptionnellement ouverts pour l’occasion !
Posez toutes vos questions sur les fleurissements, la pyrale du buis, l’alimentation des bassins…
Bref, tout ce qui interroge mais fait pourtant vivre ce fabuleux jardin.
A 10h30 et à 15h.
Inscription obligatoire sur la e-billetterie du château https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
Places limitées. 1h30 de visite et de marche dans le parc, prévoir vêtements adaptés à la météo.
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]
Suivez une visite exceptionnelle pour tout savoir sur l’envers du décor du parc de 85 hectares !
© Isabelle Bertrand / Centre des monuments nationaux
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