Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy

Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 20 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 10:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public 

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=les-coulisses-du-patrimoine


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