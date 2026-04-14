Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Les coulisses du patrimoine Samedi 18 avril, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.

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Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.