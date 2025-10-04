Les Coulisses du Patrimoine Rives-en-Seine
Les Coulisses du Patrimoine Rives-en-Seine samedi 4 octobre 2025.
Les Coulisses du Patrimoine
Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Dans le cadre des 24e Rencontres de l’Association PatrimoineS, une journée dédiée à la Reconstruction de Caudebec-en-Caux est organisée, en présence de deux anciens caudebecquais qui auront énormément de choses à nous apprendre !
Inscription obligatoire avant le 22 septembre
Programme
Matinée à la salle de l’Oiseau Bleu de Saint Wandrille-Rançon
09h Accueil
09h30 Le rôle des élus au cœur de la restauration du patrimoine par le Maire Bastien Coriton
10h15 Caudebec avant 1940
par Henry Decaëns, historien
11h25 L’incendie de 1940, causé par l’exode, marque la fin d’un monde… par Frédéric Marchais, directeur du tourisme de l’Agglo Seine-Eure
12h30 Repas
Buffet préparé par le chef Christophe Mauduit
Après-midi visites dans Caudebec-en-Caux
14h30/16h30 Visite guidée de l’église Notre-Dame et de la ville
Visites en deux groupes, emmenés par Henry Decaëns et Frédéric Marchais, qui permuttent au bout d’une heure.
17h30 Clôture .
Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie association.patrimoines@gmail.com
English : Les Coulisses du Patrimoine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Coulisses du Patrimoine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme