Les Coulisses du Patrimoine Rives-en-Seine

Dans le cadre des 24e Rencontres de l’Association PatrimoineS, une journée dédiée à la Reconstruction de Caudebec-en-Caux est organisée, en présence de deux anciens caudebecquais qui auront énormément de choses à nous apprendre !

Inscription obligatoire avant le 22 septembre

Programme

Matinée à la salle de l’Oiseau Bleu de Saint Wandrille-Rançon

09h Accueil

09h30 Le rôle des élus au cœur de la restauration du patrimoine par le Maire Bastien Coriton

10h15 Caudebec avant 1940

par Henry Decaëns, historien

11h25 L’incendie de 1940, causé par l’exode, marque la fin d’un monde… par Frédéric Marchais, directeur du tourisme de l’Agglo Seine-Eure

12h30 Repas

Buffet préparé par le chef Christophe Mauduit

Après-midi visites dans Caudebec-en-Caux

14h30/16h30 Visite guidée de l’église Notre-Dame et de la ville

Visites en deux groupes, emmenés par Henry Decaëns et Frédéric Marchais, qui permuttent au bout d’une heure.

17h30 Clôture .

Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

