LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON Montpellier

LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON Montpellier mardi 21 octobre 2025.

LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON

Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2025-10-21 2026-02-04 2026-02-18 2026-03-03

Découvrez le stade de la Mosson. Comme si vous étiez un joueur, entrez dans le vestiaire et accédez au bord de la pelouse.

Visite en français

Ici, c’est Montpellier ! Visitez le stade de la Mosson aux côtés de Philippe Sers et de ses quarante années d’anecdotes.

Traversez le vestiaire, entrez au bord de la pelouse comme si vous étiez un joueur et accédez à la salle de conférences pour découvrir le stade de la Mosson et ses coulisses. Une visite menée par Philippe Sers, commentateur iconique du club, et qui ponctuera votre parcours d’anecdotes croustillantes.

Sur réservation obligatoire

RDV Au niveau de la billetterie du Stade de la Mosson

Avenue de Heidelberg, Montpellier

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Avenue de Heidelberg Montpellier 34080 Hérault Occitanie

English :

Discover the Mosson stadium. As if you were a player, enter the dressing room and step onto the edge of the pitch.

German :

Entdecken Sie das Stade de la Mosson. Als wären Sie ein Spieler, betreten Sie die Umkleidekabine und begeben Sie sich an den Rand des Rasens.

Italiano :

Scoprite lo stadio di Mosson. Come se foste un giocatore, entrate nello spogliatoio e scendete in campo.

Espanol :

Descubra el estadio de los Mosson. Como si fueras un jugador, entra en el vestuario y salta al terreno de juego.

L’événement LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON Montpellier a été mis à jour le 2025-09-15 par 34 OT MONTPELLIER