Les Coulisses du Terroir Apiculteur Matour
861 Route des Bots Matour Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-04-18 15:00:00
L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .
Daniel est apiculteur depuis plusieurs années à Matour. Le temps d’une visite, il vous accueil afin de découvrir son savoir-faire.
La visite commence à 15h00. Accueil à partir de 14h45. .
861 Route des Bots Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
