Les Coulisses du Terroir Apiculteur Matour

Les Coulisses du Terroir Apiculteur

861 Route des Bots Matour Saône-et-Loire

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .

Daniel est apiculteur depuis plusieurs années à Matour. Le temps d’une visite, il vous accueil afin de découvrir son savoir-faire.

La visite commence à 15h00. Accueil à partir de 14h45. .

861 Route des Bots Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

