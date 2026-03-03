Les Coulisses du Terroir Grosnescargot Trambly

Les Coulisses du Terroir Grosnescargot

Lieu-dit Présentin Trambly Saône-et-Loire

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .

David Raphaël ouvre les portes de son exploitation Grosnescargot pour une visite afin de découvrir son élevage d’escargots Gros-Gris . Venez découvrir le métier d’héliciculteur.

La visite commence à 15h00. Accueil à partir de 14h45. .

Lieu-dit Présentin Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com

