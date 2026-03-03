Les Coulisses du Terroir Grosnescargot Trambly
Les Coulisses du Terroir Grosnescargot Trambly samedi 11 avril 2026.
Les Coulisses du Terroir Grosnescargot
Lieu-dit Présentin Trambly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .
David Raphaël ouvre les portes de son exploitation Grosnescargot pour une visite afin de découvrir son élevage d’escargots Gros-Gris . Venez découvrir le métier d’héliciculteur.
La visite commence à 15h00. Accueil à partir de 14h45. .
Lieu-dit Présentin Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Coulisses du Terroir Grosnescargot
L’événement Les Coulisses du Terroir Grosnescargot Trambly a été mis à jour le 2026-03-03 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III