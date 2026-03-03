Les Coulisses du Terroir La Ferme de Masolat Ferme de Masolat Dompierre-les-Ormes
Les Coulisses du Terroir La Ferme de Masolat
Ferme de Masolat 1404 Route de Trivy Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25
L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .
Justin, éleveur de chèvres poitevines depuis maintenant quatre ans, est fier d’ouvrir et d’accueillir des visiteurs pour une visite. Les cabris n’auront que quelques semaines. Venez, passer le moment du biberon avec eux.
La visite commence à 15h00. Accueil à partir de 14h45. .
Ferme de Masolat 1404 Route de Trivy Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
