Les Coulisses du Terroir La Ferme des Terres Route de la Palissade Dompierre-les-Ormes samedi 4 avril 2026.
Route de la Palissade La Ferme des Terres Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .
Noémie et Guillaume élèvent des chèvres alpines ainsi que des volailles en plein air à Dompierre-les-Ormes. Passionnés par leur métier, ils vous ouvrent les portes de leur exploitation le temps d’une visite d’1h30 pour découvrir leurs activités.
La visite commence à 15h00. L’accueil dès 14h45. .
Route de la Palissade La Ferme des Terres Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
