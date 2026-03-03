Les Coulisses du Terroir La Ferme des Terres Route de la Palissade Dompierre-les-Ormes

Les Coulisses du Terroir La Ferme des Terres

L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .

Noémie et Guillaume élèvent des chèvres alpines ainsi que des volailles en plein air à Dompierre-les-Ormes. Passionnés par leur métier, ils vous ouvrent les portes de leur exploitation le temps d’une visite d’1h30 pour découvrir leurs activités.

La visite commence à 15h00. L’accueil dès 14h45. .

