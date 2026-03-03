Les Coulisses du Terroir Les Fermes des Bajais Les Fermes des Bajais Saint-Pierre-le-Vieux

Les Coulisses du Terroir Les Fermes des Bajais

Les Fermes des Bajais 810 Route des Cerisiers Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .

Ornella, arboricultrice, et Elsa, éleveuse de chèvres, vous invitent pour une visite d’1h30 afin de découvrir leurs métiers. La visite sera suivie d’une dégustation de fromages de chèvre et de confitures. Elles vous parleront également de la partie maraîchage de Marine. La visite commence à 14h30. Accueil à partir de 14h15. .

Les Fermes des Bajais 810 Route des Cerisiers Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Coulisses du Terroir Les Fermes des Bajais

L’événement Les Coulisses du Terroir Les Fermes des Bajais Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-03 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III