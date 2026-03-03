Les Coulisses du Terroir Les Fermes des Bajais Les Fermes des Bajais Saint-Pierre-le-Vieux
Les Coulisses du Terroir Les Fermes des Bajais
Les Fermes des Bajais
Saint-Pierre-le-Vieux
mercredi 8 avril 2026.
Début : 2026-04-08 14:30:00
L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .
Ornella, arboricultrice, et Elsa, éleveuse de chèvres, vous invitent pour une visite d’1h30 afin de découvrir leurs métiers. La visite sera suivie d’une dégustation de fromages de chèvre et de confitures. Elles vous parleront également de la partie maraîchage de Marine. La visite commence à 14h30. Accueil à partir de 14h15. .
