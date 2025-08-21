Les Coulisses du Terroir Teinture végétale

749 Route de la Croix Matour Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .

Passionnée par la teinture végétale, Linda est coloriste depuis plusieurs années. Linda vous accueille dans son atelier pour une visite afin de découvrir sa passion.

La visite commence à 14h30. Accueil à partir de 14h15. .

749 Route de la Croix Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Coulisses du Terroir Teinture végétale

L’événement Les Coulisses du Terroir Teinture végétale Matour a été mis à jour le 2026-03-03 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III