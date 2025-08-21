Les Coulisses du Terroir Teinture végétale Matour

Les Coulisses du Terroir Teinture végétale Matour mercredi 15 avril 2026.

Les Coulisses du Terroir Teinture végétale

749 Route de la Croix Matour Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .

Passionnée par la teinture végétale, Linda est coloriste depuis plusieurs années. Linda vous accueille dans son atelier pour une visite afin de découvrir sa passion.

La visite commence à 14h30. Accueil à partir de 14h15.   .

749 Route de la Croix Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24  contact@tourismevertsvallons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Coulisses du Terroir Teinture végétale

L’événement Les Coulisses du Terroir Teinture végétale Matour a été mis à jour le 2026-03-03 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

Prochains événements à Matour