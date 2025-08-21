Les Coulisses du Terroir Teinture végétale Matour
Les Coulisses du Terroir Teinture végétale Matour mercredi 15 avril 2026.
Les Coulisses du Terroir Teinture végétale
749 Route de la Croix Matour Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
L’Office de Tourisme Verts Vallons Sud Bourgogne lance un programme de visites chez les producteurs et artisans de son territoire Les Coulisses du Terroir .
Passionnée par la teinture végétale, Linda est coloriste depuis plusieurs années. Linda vous accueille dans son atelier pour une visite afin de découvrir sa passion.
La visite commence à 14h30. Accueil à partir de 14h15. .
749 Route de la Croix Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Coulisses du Terroir Teinture végétale
L’événement Les Coulisses du Terroir Teinture végétale Matour a été mis à jour le 2026-03-03 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III