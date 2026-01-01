Les coulisses du tournage du film Les Grandes Gueules Salle des fêtes Fresse-sur-Moselle

Les coulisses du tournage du film Les Grandes Gueules

Découvrez la fantastique aventure des Grandes Gueules avec les coulisses du tournage d’un film culte en présence de l’éditeur Olivier Bertot et de l’auteur-réalisateur Jean-Pascal Voirin. 14h30 documentaire et film d’archives inédites. 15h30 débat et dédicaces autour du livre-événement. 16h30 projection du film tourné dans les Vosges en 1965 avec Bourvil et Lino Ventura.Tout public

Discover the fantastic adventure of the Grandes Gueules with a behind-the-scenes look at the making of a cult film, in the presence of editor Olivier Bertot and writer-director Jean-Pascal Voirin. 2:30pm: documentary and previously unseen archive film. 3:30 p.m.: Debate and book signings around the book-event. 4:30pm: screening of the film shot in the Vosges in 1965 with Bourvil and Lino Ventura.

