UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Flèche

Les « coulisses gourmandes », chez le glacier artisanal « La Frisquette », LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Les « coulisses gourmandes », chez le glacier artisanal « La Frisquette », LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Les « coulisses gourmandes », chez le glacier artisanal « La Frisquette » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre du patrimoine gastronomique local
Et si le patrimoine se dégustait ? Poussez les portes du laboratoire de la célèbre glacerie fléchoise. Au programme : découverte des secrets de fabrication artisanale, dégustation de saveurs locales.
Présentation exclusive de la création d’un parfum spécial « journées européennes du patrimoine » !
• Visites commentées : samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h.
12 places venir en avance, pas de réservation

Glacier La Frisquette
11 rue de la Dauversière

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Dans le cadre du patrimoine gastronomique local

©MINISTERE CULTURE

À voir aussi à La Fleche (Sarthe)