Les « coulisses gourmandes », chez le glacier artisanal « La Frisquette », LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Les « coulisses gourmandes », chez le glacier artisanal « La Frisquette » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Dans le cadre du patrimoine gastronomique local
Et si le patrimoine se dégustait ? Poussez les portes du laboratoire de la célèbre glacerie fléchoise. Au programme : découverte des secrets de fabrication artisanale, dégustation de saveurs locales.
Présentation exclusive de la création d’un parfum spécial « journées européennes du patrimoine » !
• Visites commentées : samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h.
12 places venir en avance, pas de réservation
Glacier La Frisquette
11 rue de la Dauversière
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Dans le cadre du patrimoine gastronomique local
©MINISTERE CULTURE
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