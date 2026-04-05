Les « coulisses gourmandes », chez le glacier artisanal « La Frisquette », LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Les « coulisses gourmandes », chez le glacier artisanal « La Frisquette » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre du patrimoine gastronomique local

Et si le patrimoine se dégustait ? Poussez les portes du laboratoire de la célèbre glacerie fléchoise. Au programme : découverte des secrets de fabrication artisanale, dégustation de saveurs locales.

Présentation exclusive de la création d’un parfum spécial « journées européennes du patrimoine » !

• Visites commentées : samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h.

12 places venir en avance, pas de réservation

Glacier La Frisquette

11 rue de la Dauversière

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Dans le cadre du patrimoine gastronomique local

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