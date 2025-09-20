Les coulisses – Le site de maintenance de matériel roulant Site de maintenance MRF – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Saint-Ouen-sur-Seine

Les coulisses – Le site de maintenance de matériel roulant Samedi 20 septembre, 08h45 Site de maintenance MRF – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Seine-Saint-Denis

Inscriptions dans la limite de 5 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi.Enfants dès 6 ans. Visite accessible aux PMR, sauf rames.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:45:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T08:45:00 – 2025-09-20T17:30:00

Dans les coulisses de la maintenance : entre patrimoine industriel et savoir-faire technique

Venez découvrir les métiers, les infrastructures, les équipements et l’histoire du site de maintenance de Saint-Ouen. Visite de l’atelier de maintenance patrimonial, de l’atelier de maintenance des équipements électroniques et de l’atelier de maintenance des trains de la Ligne 4.

Site de maintenance MRF – Adresse exacte communiquée lors de l'inscription 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Frédéric Perrot