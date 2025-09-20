Les coulisses – Le site de maintenance de matériel roulant Site de maintenance MRF – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Saint-Ouen-sur-Seine
Inscriptions dans la limite de 5 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi.Enfants dès 6 ans. Visite accessible aux PMR, sauf rames.
Dans les coulisses de la maintenance : entre patrimoine industriel et savoir-faire technique
Venez découvrir les métiers, les infrastructures, les équipements et l’histoire du site de maintenance de Saint-Ouen. Visite de l’atelier de maintenance patrimonial, de l’atelier de maintenance des équipements électroniques et de l’atelier de maintenance des trains de la Ligne 4.
Site de maintenance MRF – Adresse exacte communiquée lors de l'inscription 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
