Les coulisses – Le site de maintenance et de remisage du tramway T2 Tram T2 – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Issy-les-Moulineaux

Les coulisses – Le site de maintenance et de remisage du tramway T2 20 et 21 septembre Tram T2 – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Hauts-de-Seine

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi.Visite accessible aux PMR.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Présentation de la maintenance et de ses différents métiers, suivie d’un quiz pour tester ses connaissances. Visite du remisage et du poste de commandement de la ligne.

Tram T2 – Adresse exacte communiquée lors de l'inscription 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

