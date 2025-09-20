Les coulisses – Le site de maintenance et de remisage du tramway T3a Tram T3A – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Les coulisses – Le site de maintenance et de remisage du tramway T3a 20 et 21 septembre Tram T3A – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi.Enfants dès 6 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite des coulisses du fonctionnement d’une ligne de tramway : les ateliers de maintenance, le remisage abritant la machine à laver et la sablière en passant par le poste de commandement local.

Tram T3A – Adresse exacte communiquée lors de l'inscription 75012 Paris Paris Paris Île-de-France

Visite commentée

RATP