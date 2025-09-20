Les coulisses – Station cinéma Station cinéma – Adresse communiquée lors de l’inscription Paris
Les coulisses – Station cinéma 20 et 21 septembre Station cinéma – Adresse communiquée lors de l’inscription Paris
Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi. Enfants dès 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T15:00:00
Visite commentée de la station fantôme réservée aux tournages cinéma et photos publicitaires avec la rame Sprague historique.
Durée de la visite : 2h
