Les coulisses – Station cinéma Station cinéma – Adresse communiquée lors de l’inscription Paris

Les coulisses – Station cinéma 20 et 21 septembre Station cinéma – Adresse communiquée lors de l’inscription Paris

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi. Enfants dès 10 ans

Visite commentée de la station fantôme réservée aux tournages cinéma et photos publicitaires avec la rame Sprague historique.

Durée de la visite : 2h

Station cinéma – Adresse communiquée lors de l'inscription 75019 Paris Paris 75019 Paris Paris Île-de-France

Visite commentée

RATP