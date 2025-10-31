Les CoUlysses, la légende de l’homme aux 1 000 tours Vatan

Les CoUlysses, la légende de l’homme aux 1 000 tours

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-31 19:00:00

Représentation de cirque en sortie de résidence par la compagnie du 13ème quai . Ouverte à tous. Suivie d’un Pot d’amitié.

Les CoUlysses, la légende de l’homme aux 1 000 tours nous raconte la vie d’une troupe, aujourd’hui, pendant le montage, la préparation et la représentation d’une Odyssée d’Ulysse. Ils manipulent les éléments de décors et naviguent au milieu des accessoires, matériels, cordages et autres machineries, nécessaires au bon déroulement du spectacle. L’espace se construit et se modulent jusqu’à l’assemblage du décor pour la représentation de l’Odyssée et au moment où celle-ci commence, eux restent à l’arrière. .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info.lapratique@gmail.com

Circus performance at the end of a residency by compagnie du 13ème quai . Open to all. Followed by a Pot d’amitié.

Zirkusvorstellung der compagnie du 13ème quai zum Abschluss des Aufenthalts. Für alle offen. Anschließend ein Pot d’amitié.

Spettacolo circense al termine di una residenza della compagnie du 13ème quai . Aperto a tutti. Seguirà un aperitivo conviviale.

Espectáculo de circo al final de una residencia de la compagnie du 13ème quai . Abierto a todos. Seguido de una copa amistosa.

