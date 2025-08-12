LES COUP D’ÉTAT DE 1852 Saint-Pons-de-Thomières
LES COUP D’ÉTAT DE 1852
Chapelle des pénitents Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Congérence sur
Dans le cadre de l’exposition sur l’histoire de l’industrie dans le Saint Ponais de 1700 à nos jours, l’association de Généalogie Saint Ponaise organise 2 conférences :
– « le coup d’état de 1852. La répression » par Michel VIDAL (le 12 août à 16h30)
– « les vieilles familles de St Pons » par Etienne CROS (le 14 août à 16h30) .
Chapelle des pénitents Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie genealogiesaintponais@gmail.com
