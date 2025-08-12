LES COUP D’ÉTAT DE 1852 Saint-Pons-de-Thomières

LES COUP D’ÉTAT DE 1852 Saint-Pons-de-Thomières mardi 12 août 2025.

LES COUP D’ÉTAT DE 1852

Chapelle des pénitents Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Congérence sur

Dans le cadre de l’exposition sur l’histoire de l’industrie dans le Saint Ponais de 1700 à nos jours, l’association de Généalogie Saint Ponaise organise 2 conférences :

– « le coup d’état de 1852. La répression » par Michel VIDAL (le 12 août à 16h30)

– « les vieilles familles de St Pons » par Etienne CROS (le 14 août à 16h30) .

Chapelle des pénitents Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie genealogiesaintponais@gmail.com

English :

Conference on

German :

Konferenz über

Italiano :

Conferenza su

Espanol :

Conferencia sobre

L’événement LES COUP D’ÉTAT DE 1852 Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC