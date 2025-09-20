Les coups coeur du musée – Visite flash au musée archéologique Musée archéologique Saintes

Les coups coeur du musée – Visite flash au musée archéologique 20 et 21 septembre Musée archéologique Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation. Durée : 30 min. Informations : 05 46 74 20 97.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’amour ailé est une statuette en bronze et os datée de l’époque romaine.

C’est le coup de cœur des visiteurs ayant participé à la Nuit des musées.

Cette visite flash vous contera tous les détails de l’histoire de Cupidon !

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546742097 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent.

Restitutions graphiques et borne interactive.

© Aliénor