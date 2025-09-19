Les coups de cœur de Des livres et vous Médiathèque – Le Grand Logis Bruz

Les coups de cœur de Des livres et vous Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Vendredi 19 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Le comité de lecture Des livres et vous propose en cette rentrée de partager ses coups de cœur de l’année en présentant quelques romans remarquables. Des idées de lecture en perspective…

A la fin, temps convivial autour d’un pot à partager.

Le goût pour les livres et l’envie d’échanger ses impressions de lecture réunissent les membres du groupe Des livres et vous environ six fois par an à la médiathèque. A l’issue de chaque rencontre, des livres – essentiellement des romans – sont achetés par la médiathèque et mis à disposition sur une étagère spécifique. Vous pouvez retrouver nos critiques dans le blog Bib’Bazar : [https://bib-bazar.blog](https://bib-bazar.blog).

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-litteraire/les-coups-de-coeur-de-des-livres-et-vous

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine