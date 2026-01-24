Les coups de coeur de l’inventaire le gymnase du Hédas Rue du Hédas Pau
Gratuit
2026-03-25
Sur inscription
Intrigant exemple d’architecture contemporaine bâti sur les vestiges d’une ancienne usine, le gymnase du Hédas dévoile ses nombreuses coulisses, escrime, basket et plus encore. En garde ! .
Rue du Hédas RDV au gymnase du Hédas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
