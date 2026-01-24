Les coups de coeur de l’inventaire le gymnase du Hédas Rue du Hédas Pau

Les coups de coeur de l’inventaire le gymnase du Hédas

Rue du Hédas RDV au gymnase du Hédas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2026-03-25

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Sur inscription

Intrigant exemple d’architecture contemporaine bâti sur les vestiges d’une ancienne usine, le gymnase du Hédas dévoile ses nombreuses coulisses, escrime, basket et plus encore. En garde ! .

Rue du Hédas, Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques
+33 5 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr

English: Les coups de coeur de l'inventaire le gymnase du Hédas

