Les coups de cœur de Muriel La Salvetat-Peyralès

Les coups de cœur de Muriel La Salvetat-Peyralès mardi 7 octobre 2025.

Les coups de cœur de Muriel

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Comme chaque année, Muriel de la librairie « La Folle Avoine » vient partager ses pépites de la rentrée littéraire. Romans adultes, albums jeunesse, BD… il y en aura pour tous les goûts !

Un moment convivial pour découvrir, échanger et repartir avec plein d’idées de lecture. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

English :

As she does every year, Muriel from « La Folle Avoine » bookshop will be sharing her nuggets from the new literary season. Adult fiction, children’s books, comics? there’s something for everyone!

German :

Wie jedes Jahr kommt Muriel von der Buchhandlung « La Folle Avoine », um ihre Nuggets des literarischen Herbstes zu präsentieren. Erwachsenenromane, Jugendbücher, Comics? für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Italiano :

Come ogni anno, Muriel della libreria « La Folle Avoine » condividerà le sue chicche della nuova stagione letteraria. Romanzi per adulti, libri per bambini, fumetti: ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

Como todos los años, Muriel, de la librería « La Folle Avoine », compartirá con usted las novedades de la nueva temporada literaria. Novelas para adultos, libros infantiles, cómics… ¡hay para todos los gustos!

L’événement Les coups de cœur de Muriel La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-09-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)