Les coups de coeur des bénévoles de Noir sur la ville Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-05 17:30:00

fin : 2025-11-05 18:30:00

2025-11-05

Les bénévoles du salon du polar et du roman noir Noir sur la ville vous présentent leurs livres favoris parmi ceux des invités.

Le salon du polar et du roman noir Noir sur la ville revient les 15 et 16 novembre à Lamballe. A cette occasion, les bénévoles de l’association La Fureur du noir, qui organise le festival, seront à la bibliothèque de Fréhel pour présenter le salon et leurs coups de coeur parmi les ouvrages des invités.

En parallèle, vous pouvez participer au prix littéraire « 1001 feuilles noires » jusqu’au 15 octobre. .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

