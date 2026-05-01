Les coups de coeur des lecteur·ices Place de la Porte de Rouen Honfleur
Les coups de coeur des lecteur·ices Place de la Porte de Rouen Honfleur samedi 16 mai 2026.
Honfleur
Les coups de coeur des lecteur·ices
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-27 2026-09-12 2026-11-07 2026-12-19
Comité de lecture
Les coups de coeur des lecteur·ices
animé par Éléonore et Nelly
Comité de lecture
Les coups de coeur des lecteur·ices
animé par Éléonore et Nelly
Chaque participant·e choisit un coup de cœur littéraire et le présente de manière simple et attractive aux autres lecteur·ices.
Vous pouvez nous présenter des nouveautés
ou des romans plus anciens, des classiques de la littérature française et étrangère, des romans policiers ou historiques ou encore des bandes dessinées…
Tout nous intéresse !
Amoureux·ses de la lecture désirant échanger et partager vos coups de cœur dans la bonne humeur et la convivialité, nous vous invitons à venir passer
un bon moment avec nous !
Gratuit sur inscription
sur place ou au 02.31.89.23.56 .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Les coups de coeur des lecteur·ices
Reading Committee
Readers’ favourites
led by Éléonore and Nelly
L’événement Les coups de coeur des lecteur·ices Honfleur a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Honfleur-Beuzeville
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