Les coups de coeur des lecteur·ices Place de la Porte de Rouen Honfleur

Honfleur

Les coups de coeur des lecteur·ices

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-27 2026-09-12 2026-11-07 2026-12-19

Comité de lecture

Les coups de coeur des lecteur·ices

animé par Éléonore et Nelly

Comité de lecture

Les coups de coeur des lecteur·ices

animé par Éléonore et Nelly

Chaque participant·e choisit un coup de cœur littéraire et le présente de manière simple et attractive aux autres lecteur·ices.

Vous pouvez nous présenter des nouveautés

ou des romans plus anciens, des classiques de la littérature française et étrangère, des romans policiers ou historiques ou encore des bandes dessinées…

Tout nous intéresse !

Amoureux·ses de la lecture désirant échanger et partager vos coups de cœur dans la bonne humeur et la convivialité, nous vous invitons à venir passer

un bon moment avec nous !

Gratuit sur inscription

sur place ou au 02.31.89.23.56 .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les coups de coeur des lecteur·ices

Reading Committee

Readers’ favourites

led by Éléonore and Nelly

L’événement Les coups de coeur des lecteur·ices Honfleur a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Honfleur-Beuzeville