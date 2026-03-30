Les coups de cœur des lecteurs Melle

Les coups de cœur des lecteurs 2 place Aristide Briand Melle 2026-06-06

Les coups de cœur des lecteurs Melle samedi 6 juin 2026.

Les coups de cœur des lecteurs

2 place Aristide Briand Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Coup de cœur des lecteurs

Samedi 6 juin de 10h à 12h à la médiathèque de Melle

Partagez vos lectures et découvrez celles des autres dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Ouvert à tous sans inscription
Renseignements 05 49 27 91 09   .

2 place Aristide Briand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09  mediatheque@melle.fr

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English : Les coups de cœur des lecteurs

L’événement Les coups de cœur des lecteurs Melle a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Mellois

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