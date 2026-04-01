Les coups de cœur du Chat Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Les coups de cœur du Chat Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage samedi 18 avril 2026.
Les coups de cœur du Chat
Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Samedi 18 avril, découvrez les Coups de cœur du Chat à La Médiathèque La Malle d’Allionis !
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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
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English :
Saturday April 18, discover the Coups de c?ur du Chat at La Malle d’Allionis multimedia library!
L’événement Les coups de cœur du Chat Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage