Les coups de cœur du Chat Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Les coups de cœur du Chat

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 avril, découvrez les Coups de cœur du Chat à La Médiathèque La Malle d’Allionis !

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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

Saturday April 18, discover the Coups de c?ur du Chat at La Malle d’Allionis multimedia library!

L’événement Les coups de cœur du Chat Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage