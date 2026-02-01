Les coups de coeur du libraire Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Les coups de coeur du libraire

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 19:30:00

2026-02-27

En panne d’idées pour vos lectures ?

Venez découvrir les coups de coeur de Philippe Fusaro de la librairie L’oiseau siffleur de Valence.

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

L’événement Les coups de coeur du libraire Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-06 par Valence Romans Tourisme