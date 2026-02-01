Les coups de coeur du libraire Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère
Médiathèque 5 rue de l'Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 19:30:00
2026-02-27
En panne d’idées pour vos lectures ?
Venez découvrir les coups de coeur de Philippe Fusaro de la librairie L’oiseau siffleur de Valence.
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
English :
Short of ideas for your reading?
Come and discover the favorites of Philippe Fusaro from L’oiseau siffleur bookshop in Valence.
