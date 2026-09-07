Les courants d’arrachements par la Compagnie Douce, Médiathèque Intercommunale de Lorgues, Lorgues

Informations pratiques

Les courants d’arrachements par la Compagnie Douce Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Intercommunale de Lorgues Var

Jauge limitée, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Casablanca, 1955. À marée basse, Reine est allongée sur le « rocher des condamnés. » Ce matin, après avoir installé sa fille Rose sur le sable, elle a rejoint cet îlot minéral où, six ans plus tôt, elle passait des heures, à l’abri des regards, dans les bras de Jean, son amant…

La compagnie Douce nous propose une adaptation du premier roman d’Elise Lépine, en lice pour le prix des Lecteurs du Var, proposé par le Département dans le cadre « Le Var, Lire en territoire ».

Médiathèque Intercommunale de Lorgues Boulevard République 83510 Lorgues Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 50 90 [{« type »: « phone », « value »: « 04 98 10 50 90 »}]

Biblis en folie 2026

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