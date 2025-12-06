Les Courants d’Arts à la bougie

1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

.

1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 20 44 15 lescourantsdarts.beaulieu@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Courants d’Arts à la bougie Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2025-11-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire