Les Courants d’Arts à la bougie Beaulieu-lès-Loches
Les Courants d’Arts à la bougie Beaulieu-lès-Loches samedi 6 décembre 2025.
Les Courants d’Arts à la bougie
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-27 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27
.
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 20 44 15 lescourantsdarts.beaulieu@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Courants d’Arts à la bougie Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2025-11-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire