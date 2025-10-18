Les courges débarquent à Meneham ! Kerlouan

Une ribambelle de courges envahit Meneham chaque année à l’automne, avec pas moins de 3 tonnes de cucurbitacées installées ! Pourquoi et comment sont-elles arrivées là ? Personne ne le sait, mais voilà une bien belle manière de fêter cette saison !

Au programme des vacances visites de Meneham à la lueur des lanternes, spectacles « Le vaisseau pirate » d’Ar vro Bagan, loups garous géants, balades découverte pour les enfants, fête automnale avec Les Amis du Monde et une animation autour du navire ancien le Leier Eusa avec l’association Gward an Aod. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

