LES COURONNES Campus Media School Reims

LES COURONNES

Campus Media School 19 Rue du Cadran Saint-Pierre Reims Marne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Tout public

Envie d’entrer dans la magie de Noël en douceur

On vous donne rendez-vous le 14 décembre à 14h au

Campus Media School à Reims, pour une après-midi chaleureuse, créative et bien-être.

Renforcement musculaire, créativité et esprit de noël, une expérience pensée pour vous offrir un moment hors du temps

Au programme

• 1h de pilates sur tapis, guidée par notre professeure certifiée Manon

• 1h30 d’atelier créatif pour réaliser votre propre couronne de Noël, avec laquelle vous repartirez

Tarif 50€

Places limitées à 10 personnes.

Tout le matériel est fourni pas besoin d’apporter de tapis, venez juste avec votre créativité (et votre plus bel accessoire de noël) !!

À très bientôt ! .

Campus Media School 19 Rue du Cadran Saint-Pierre Reims 51100 Marne Grand Est

English : LES COURONNES

L’événement LES COURONNES Reims a été mis à jour le 2025-11-28 par ADT de la Marne