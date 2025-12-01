LES COURONNES Campus Media School Reims
Campus Media School 19 Rue du Cadran Saint-Pierre Reims Marne
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 16:30:00
2025-12-14
Tout public
Envie d’entrer dans la magie de Noël en douceur
On vous donne rendez-vous le 14 décembre à 14h au
Campus Media School à Reims, pour une après-midi chaleureuse, créative et bien-être.
Renforcement musculaire, créativité et esprit de noël, une expérience pensée pour vous offrir un moment hors du temps
Au programme
• 1h de pilates sur tapis, guidée par notre professeure certifiée Manon
• 1h30 d’atelier créatif pour réaliser votre propre couronne de Noël, avec laquelle vous repartirez
Tarif 50€
Places limitées à 10 personnes.
Tout le matériel est fourni pas besoin d’apporter de tapis, venez juste avec votre créativité (et votre plus bel accessoire de noël) !!
À très bientôt ! .
