Les Cours de Noël Obermodern-Zutzendorf

Les Cours de Noël Obermodern-Zutzendorf dimanche 7 décembre 2025.

Les Cours de Noël

9 au 44 rue de la moder Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Découvrez un marché de Noël atypique au cœur du village pittoresque de Zutzendorf. Il est organisé par l’association OZ’Cour dans les cours de corps de ferme. Le temps d’une balade, admirez le patrimoine alsacien tout en découvrant des créateurs locaux.

Cours de Noël avec l’Association Oz’Cour

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Association Oz’ Cour a le plaisir de vous inviter à la découverte des cours de Noël.

Venez vivre la magie de Noël au cœur de nos fermes !

Ce sera l’occasion de partager ensemble un moment festif et convivial pour terminer l’année ensemble, dans la bonne humeur et la magie des fêtes.

Découvrez un marché authentique où chaque exposant présente ses créations faites main avec passion décorations, bijoux, gourmandises, idées cadeaux et bien plus encore.

Au programme

– Une touche gourmande restauration sur place pour réchauffer les cœurs et les papilles

– Surprises musicales

– Rencontrez les personnages traditionnels alsaciens le mystérieux Hanstrapp et le Christkindel

Nous vous attendons nombreux, avec votre bonne humeur et vos plus beaux sourires

9 au 44 rue de la moder Obermodern-Zutzendorf 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 92 33 37 marc.magnani@orange.fr

English :

Discover an atypical Christmas market in the heart of the picturesque village of Zutzendorf. It is organized by the association OZ’Cour in the courtyards of farmhouses. During a walk, admire the Alsatian heritage while discovering local creators.

German :

Entdecken Sie einen atypischen Weihnachtsmarkt im Herzen des malerischen Dorfes Zutzendorf. Er wird von der Vereinigung OZ’Cour in den Höfen von Bauernhäusern organisiert. Bewundern Sie bei einem Spaziergang das elsässische Kulturerbe und entdecken Sie gleichzeitig lokale Kunsthandwerker.

Italiano :

Scoprite un mercatino di Natale atipico nel cuore del pittoresco villaggio di Zutzendorf. È organizzata dall’associazione OZ’Cour nei cortili delle case coloniche. Durante una passeggiata, ammirate il patrimonio alsaziano e scoprite i creatori locali.

Espanol :

Descubra un mercado navideño atípico en el corazón del pintoresco pueblo de Zutzendorf. Lo organiza la asociación OZ’Cour en los patios de las casas de campo. Durante un paseo, admire el patrimonio alsaciano mientras descubre a los diseñadores locales.

