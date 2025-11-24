Les Cours du Palais ducal Palais ducal de Nevers Nevers
Palais ducal de Nevers 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-24 18:30:00
fin : 2025-12-15 20:00:00
2025-11-24 2025-12-01 2025-12-15
Au milieu du Moyen Âge, une puissance politique et religieuse émerge. Elle construit des monastères à travers toute l’Europe, devient une force d’organisation et de diffusion du savoir, et parvient à dialoguer d’égal à égal avec les grandes puissances de son temps.
Cette puissance, c’est l’abbaye de Cluny, dont l’abbaye et le réseau monastique ont façonné l’Europe médiévale.
Ce mouvement ne se limite pas à l’architecture ou à la foi il marque profondément l’histoire culturelle, intellectuelle et politique de l’Occident.
À travers ce cycle de conférences, historiens, historiens de l’art et spécialistes invitent à redécouvrir l’aventure clunisienne dans toutes ses dimensions un passé prestigieux qui n’a jamais cessé de se renouveler.
Programme des conférences
– 3 novembre L’histoire de Cluny, l’héritage médiéval face à la modernité monastique. Salle Henriette de Clèves -18h30-20h
– 10 novembre Architecture romane, architecture clunisienne ? La place de Cluny dans l’émergence et le développement de l’art roman. Salle du conseil municipal -18h30-20h
– 24 novembre Vivre dans les prieurés de Cluny exemples nivernais entre diversité et ouverture. Salle du Conseil municipal 18h30-20h
– 1er décembre Cluny après Cluny relectures, commémorations et mises en scène du passé clunisien depuis le XIXe siècle. Salle du conseil municipal 18h30-20h
– 15 décembre [changement de date] Cluny et l’image Salle Henriette de Clèves -18h30-20h
Infos au 03.86.68.44.60 .
Palais ducal de Nevers 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
