Les courts des petits Cinéma le Normandie Cabourg

Cinéma le Normandie 9 avenue Alfred Piat Cabourg Calvados
Début : 2025-12-30 11:00:00
fin : 2025-12-30 12:00:00
2025-12-30
Parce que les petits aussi ont le droit à leur séance de courts avec une sélection de court-métrages jeune public. Mais pas à leur café ! Cela sera jus d’orange.
Dès 6 ans.
Durée environ 1h .
English : Les courts des petits
It’s the place to be for little ones, with the added bonus of discovering the original album after the film, which will be read and projected onto the screen.
Ages 3 and up, in partnership with Pomme Mouette & Colibri.
