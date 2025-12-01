Les courts des petits Cinéma le Normandie Cabourg

Les courts des petits

Cinéma le Normandie 9 avenue Alfred Piat Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 11:00:00

fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Parce que les petits aussi ont le droit à leur séance de courts avec une sélection de court-métrages jeune public. Mais pas à leur café ! Cela sera jus d’orange.

Parce que les petits aussi ont le droit à leur séance de courts avec une sélection de court-métrages jeune public. Mais pas à leur café ! Cela sera jus d’orange.

Dès 6 ans.

Durée environ 1h .

Cinéma le Normandie 9 avenue Alfred Piat Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 9 51 02 32 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les courts des petits

It’s the place to be for little ones, with the added bonus of discovering the original album after the film, which will be read and projected onto the screen.

Ages 3 and up, in partnership with Pomme Mouette & Colibri.

L’événement Les courts des petits Cabourg a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Cabourg