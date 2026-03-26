Les Cousines Compagnie du Café-Théâtre Nantes
Les Cousines Compagnie du Café-Théâtre Nantes mercredi 1 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 20:30 –
Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public
Comédie Pour se marier, mieux vaut être sûr(e) de son choix. Pour réussir le plus beau jour de sa vie, mieux vaut s’entourer des meilleures ! Dans une heure, Emmanuelle va dire OUI à l’homme de sa vie. Une heure, une seule, entourée de ses deux cousines, pour les derniers préparatifs. Entre excitation et interrogations, entre folle décision et joyeuses discussions… Et si cette petite heure juste avant remettait en question… toute une vie ? « Les cousines », c’est un feu d’artifices de souvenirs partagés parfumés à l’enfance. Mes cousines, mes amours, mes emmerdes : c’est beau comme une chanson, c’est drôle comme un spectacle auquel vous êtes invités ! Aux premières loges, vous serez les spectateurs et les acteurs de cette comédie hilarante ! Avec Morgane Delamare, Stéphanie Meyre et Elise MottaisUne comédie écrite par Mathilde Moreau et Erwan GdB.Mise en scène : Mathilde Moreau Représentations les 31 mars et 1er avril 2026 à 20h30
Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/
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