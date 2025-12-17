LES COUSINS DU CANADA THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

LES COUSINS DU CANADA

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

2026-02-05

Les cousins du Canada est une forme tout terrain, un seule en scène qui questionne l’instinct maternel et les normes sociétales.

Qu'est-ce que réussir sa vie ? Faut-il avoir des enfants ou pas ? C'est lorsqu'on vient justement d'en avoir un que l'on a le plus de doutes.

English :

Les cousins du Canada is a one-man show that questions maternal instinct and societal norms.

