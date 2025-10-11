LES COUSTOUS 19ÈME RANDO VTT Villasavary

Le samedi 11 octobre, partez à l’assaut des collines cathares !

L’association Lous Pounpils organise cette année sa 19ème randonnée VTT Les Coustous .

Au départ du stade de Villasavary, dans un espace labellisé FFC, 3 parcours (15, 30 ou 45 km) vous conduiront sur des chemins empreints de culture et d’histoire. Tour à tour sauvages, techniques et roulants, ces 3 circuits vous feront découvrir de splendides panoramas sur les Pyrénées au Sud et la Montagne Noire au Nord.

Les inscriptions se font en ligne (tarif 11€) ou sur place (tarif ; 13€)

Une randonnée pédestre de 10km est également proposée (2€/personne).

Restauration sur place dès 11h30.

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre l’association organisatrice « Lous Pounpils ».

Stade Pierre Combes Villasavary 11150 Aude Occitanie +33 4 68 78 90 18

English :

On Saturday October 11th, take to the Cathar hills!

The Lous Pounpils association is organizing its 19th « Les Coustous » mountain bike ride.

Departing from the Villasavary stadium, in an FFC-certified area, 3 routes (15, 30 or 45 km) will take you along paths steeped in culture and history. By turns wild, technical and rolling, these 3 circuits will take you through splendid panoramas of the Pyrenees to the south and the Montagne Noire to the north.

Registration is online (fee: 11?) or on site (fee: 13?)

A 10km hike is also available (2?/person).

Catering on site from 11:30.

If you have any questions, don’t hesitate to contact the organizing association « Lous Pounpils ».

German :

Am Samstag, den 11. Oktober, können Sie die Hügel der Katharer erobern!

Der Verein Lous Pounpils organisiert dieses Jahr seine 19. Mountainbike-Tour « Les Coustous ».

Die drei Strecken (15, 30 oder 45 km) beginnen am Stadion von Villasavary und führen Sie über Wege, die von Kultur und Geschichte geprägt sind. Diese drei Strecken sind abwechselnd wild, technisch und fahrbar und bieten Ihnen herrliche Panoramen auf die Pyrenäen im Süden und die Montagne Noire im Norden.

Die Anmeldungen können online (Preis: 11?) oder vor Ort (Preis: 13?) erfolgen

Es wird auch eine 10 km lange Wanderung angeboten (2?/Person).

Verpflegung vor Ort ab 11:30 Uhr.

Bei Fragen können Sie sich gerne an den organisierenden Verein « Lous Pounpils » wenden.

Italiano :

Sabato 11 ottobre, in sella alle colline catare!

L’associazione Lous Pounpils organizza la 19ª edizione della pedalata in mountain bike « Les Coustous ».

Partendo dallo stadio di Villasavary, in un’area autorizzata dalla FFC, 3 percorsi (15, 30 o 45 km) vi condurranno lungo sentieri ricchi di cultura e storia. A tratti selvaggi, tecnici e impegnativi, questi 3 percorsi vi condurranno in un viaggio che offre splendide viste panoramiche sui Pirenei a sud e sulla Montagne Noire a nord.

È possibile iscriversi online (costo: € 11) o in loco (costo: € 13)

È disponibile anche una passeggiata di 10 km (2 €/persona).

Il catering è disponibile sul posto dalle 11.30.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare l’associazione organizzatrice « Lous Pounpils ».

Espanol :

Suba a las colinas cátaras el sábado 11 de octubre

La asociación Lous Pounpils organiza su 19ª marcha en bicicleta de montaña « Les Coustous ».

Partiendo del estadio de Villasavary, en una zona homologada por la FFC, 3 recorridos (15, 30 o 45 km) le llevarán por senderos cargados de cultura e historia. Por turnos salvajes, técnicos y desafiantes, estos 3 recorridos le llevarán por un viaje que ofrece espléndidas vistas panorámicas de los Pirineos al sur y de la Montaña Negra al norte.

Puede inscribirse en línea (coste: 11 euros) o in situ (coste: 13 euros)

También está disponible una caminata de 10 km (2€/persona).

Catering disponible in situ a partir de las 11.30 h.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con la asociación organizadora « Lous Pounpils ».

