Les Créateurs au Château Château de Bertreville Bertreville-Saint-Ouen samedi 11 octobre 2025.
Château de Bertreville 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-11
Profitez de ces deux jours pour découvrir le château de Bertreville-Saint-Ouen et son salon de créateurs. Un magnifique endroit pour faire de beaux achats !
Petite restauration sur place. .
Château de Bertreville 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 53 57
