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AGENDA · Bertreville-Saint-Ouen

Les Créateurs au Château Château de Bertreville Bertreville-Saint-Ouen

samedi 10 octobre 2026 · Château de Bertreville · Bertreville-Saint-Ouen

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Bertreville
Adresse
2 Route de la Mairie
Ville
76590 Bertreville-Saint-Ouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bertreville-Saint-Ouen

Les Créateurs au Château

Château de Bertreville 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Profitez de ces deux jours pour découvrir le château de Bertreville-Saint-Ouen et son salon de créateurs. Un magnifique endroit pour faire de beaux achats !
Petite restauration sur place.   .

Château de Bertreville 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 53 57 

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English : Les Créateurs au Château

L’événement Les Créateurs au Château Bertreville-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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