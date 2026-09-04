Les Créateurs au Château Château de Bertreville Bertreville-Saint-Ouen
samedi 10 octobre 2026 · Château de Bertreville · Bertreville-Saint-Ouen
Informations pratiques
Bertreville-Saint-Ouen
Les Créateurs au Château
Château de Bertreville 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Profitez de ces deux jours pour découvrir le château de Bertreville-Saint-Ouen et son salon de créateurs. Un magnifique endroit pour faire de beaux achats !
Petite restauration sur place. .
Château de Bertreville 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 53 57
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English : Les Créateurs au Château
L’événement Les Créateurs au Château Bertreville-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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