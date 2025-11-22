Les créateurs d’à côté 2025 CreationACC Rennes Rennes
Expo vente de noël – Rennes – Artisans
Les créateurs d’à côté vous accueillent
samedi 22 novembre de 14h à 18h
dimanche 23 novembre de 11h à 18h
pour découvrir :
▪️les céramiques de Camille @atelierhyperbol
▪️les gyotaku d’Estelle
▪️les sérigraphies de Perrine @atelier.nougatine
▪️les bijoux de Mélanie @neukolln_atelier
▪️la maroquinerie d’Anne-Cécile @annececilecreation.
Il y aura à voir, à boire, à grignoter et à papoter… ☕️
16, rue Barthélémy Pocquet à Rennes, quartier Saint Martin
ENTRÉE LIBRE
info@creationacc.com
CreationACC Rennes 16 rue barthelemy pocquet 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine