Les créateurs d’à côté 2025 CreationACC Rennes Rennes 22 et 23 novembre

Expo vente de noël – Rennes – Artisans

Les créateurs d’à côté vous accueillent

samedi 22 novembre de 14h à 18h

dimanche 23 novembre de 11h à 18h

pour découvrir :

▪️les céramiques de Camille @atelierhyperbol

▪️les gyotaku d’Estelle

▪️les sérigraphies de Perrine @atelier.nougatine

▪️les bijoux de Mélanie @neukolln_atelier

▪️la maroquinerie d’Anne-Cécile @annececilecreation.

Il y aura à voir, à boire, à grignoter et à papoter… ☕️

16, rue Barthélémy Pocquet à Rennes, quartier Saint Martin

ENTRÉE LIBRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T19:00:00.000+01:00

1

info@creationacc.com

CreationACC Rennes 16 rue barthelemy pocquet 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine