Les créateurs et artisans d’art de Levroux vous invitent à dévouvrir leurs créations Levroux

Gratuit
Début : Jeudi 2025-12-18 15:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-18
Les créateurs et artisans d’art de Levroux vous invitent à découvrir leurs créations le jeudi 18 décembre à partir de 15h, au 1 rue du 4 Septembre et au 9 rue Hoche. .
Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 81 18 76
English :
Levroux designers and craftsmen invite you to discover their creations
